Bugünkü Kora (SN71) fiyatı $ 2,05 olup, son 24 saatte % 2,48 değişim gösterdi. Mevcut SN71 / USD dönüşüm oranı SN71 başına $ 2,05 şeklindedir.

Kora, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.730.799 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,28M SN71 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN71, $ 1,81 (en düşük) ile $ 2,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,13 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,208296 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN71, son bir saatte +%0,61 ve son 7 günde +%11,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kora (SN71) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,73M$ 6,73M $ 6,73M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,73M$ 6,73M $ 6,73M Dolaşım Arzı 3,28M 3,28M 3,28M Toplam Arz 3.277.587,812569759 3.277.587,812569759 3.277.587,812569759

Şu anki Kora piyasa değeri $ 6,73M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN71 arzı 3,28M olup, toplam arzı 3277587.812569759. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,73M.