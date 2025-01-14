Kroak on Kaspa Fiyatı (KROAK)
Bugün için canlı Kroak on Kaspa (KROAK) fiyatı, 0.00105196 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 726.29K USD. KROAK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kroak on Kaspa Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.77K USD
- Gün içindeki Kroak on Kaspa fiyat değişimi -18.87%
- Dolaşımdaki arz: 690.00M USD.
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Gün içerisinde, Kroak on Kaspa / USD fiyat değişimi, $ -0.000244824458933161.
Son 30 gün içerisinde, Kroak on Kaspa / USD fiyat değişimi, $ +0.0011738155.
Son 60 gün içerisinde, Kroak on Kaspa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kroak on Kaspa / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000244824458933161
|-18.87%
|30 Gün
|$ +0.0011738155
|+111.58%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kroak on Kaspa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-18.87%
-50.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.
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|1 KROAK / AUD
A$0.0016936556
|1 KROAK / GBP
￡0.0008626072
|1 KROAK / EUR
€0.0010204012
|1 KROAK / USD
$0.00105196
|1 KROAK / MYR
RM0.00473382
|1 KROAK / TRY
₺0.0373340604
|1 KROAK / JPY
¥0.1661255232
|1 KROAK / RUB
₽0.1080783704
|1 KROAK / INR
₹0.0910786968
|1 KROAK / IDR
Rp17.2452431424
|1 KROAK / PHP
₱0.0617921304
|1 KROAK / EGP
￡E.0.0531029408
|1 KROAK / BRL
R$0.0064485148
|1 KROAK / CAD
C$0.0015043028
|1 KROAK / BDT
৳0.1271398856
|1 KROAK / NGN
₦1.6258988564
|1 KROAK / UAH
₴0.044603104
|1 KROAK / VES
Bs0.05575388
|1 KROAK / PKR
Rs0.293181252
|1 KROAK / KZT
₸0.5586538776
|1 KROAK / THB
฿0.0365766492
|1 KROAK / TWD
NT$0.03471468
|1 KROAK / CHF
Fr0.0009572836
|1 KROAK / HKD
HK$0.0081842488
|1 KROAK / MAD
.د.م0.010572198