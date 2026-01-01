Bugünkü Krypto Cock Fiyatı

Bugünkü Krypto Cock (COCK) fiyatı $ 0,00013182 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut COCK / USD dönüşüm oranı COCK başına $ 0,00013182 şeklindedir.

Krypto Cock, şu anda piyasa değeri açısından $ 131.816 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B COCK şeklindedir. Son 24 saat içinde COCK, $ 0,00013106 (en düşük) ile $ 0,00013491 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00033393 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00012159 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COCK, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde +%0,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Krypto Cock (COCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 131,82K$ 131,82K $ 131,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,82K$ 131,82K $ 131,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

