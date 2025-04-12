KUB Coin Fiyatı (KUB)
Bugün için canlı KUB Coin (KUB) fiyatı, 1.31 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 116.75M USD. KUB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KUB Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki KUB Coin fiyat değişimi +4.22%
- Dolaşımdaki arz: 88.85M USD.
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Gün içerisinde, KUB Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.053127.
Son 30 gün içerisinde, KUB Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.2878145980.
Son 60 gün içerisinde, KUB Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.4279264340.
Son 90 gün içerisinde, KUB Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.6379682925011805.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.053127
|+4.22%
|30 Gün
|$ -0.2878145980
|-21.97%
|60 Gün
|$ -0.4279264340
|-32.66%
|90 Gün
|$ -0.6379682925011805
|-32.75%
En güncel KUB Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.14%
+4.22%
-9.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand’s leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach.
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|1 KUB / VND
₫33,589.71
|1 KUB / AUD
A$2.0829
|1 KUB / GBP
￡0.9956
|1 KUB / EUR
€1.1528
|1 KUB / USD
$1.31
|1 KUB / MYR
RM5.7902
|1 KUB / TRY
₺49.8455
|1 KUB / JPY
¥188.6138
|1 KUB / RUB
₽109.0313
|1 KUB / INR
₹112.6993
|1 KUB / IDR
Rp22,203.3865
|1 KUB / KRW
₩1,860.7895
|1 KUB / PHP
₱74.6307
|1 KUB / EGP
￡E.67.2423
|1 KUB / BRL
R$7.6766
|1 KUB / CAD
C$1.8078
|1 KUB / BDT
৳159.2043
|1 KUB / NGN
₦2,092.6464
|1 KUB / UAH
₴54.234
|1 KUB / VES
Bs93.01
|1 KUB / PKR
Rs367.3502
|1 KUB / KZT
₸676.9949
|1 KUB / THB
฿43.8588
|1 KUB / TWD
NT$42.3916
|1 KUB / AED
د.إ4.8077
|1 KUB / CHF
Fr1.0611
|1 KUB / HKD
HK$10.1525
|1 KUB / MAD
.د.م12.183
|1 KUB / MXN
$26.5799