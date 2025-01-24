LAKE Fiyatı (LAK3)
Bugün için canlı LAKE (LAK3) fiyatı, 0.826117 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LAK3 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LAKE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 283.46K USD
- Gün içindeki LAKE fiyat değişimi +26.63%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, LAKE / USD fiyat değişimi, $ +0.173732.
Son 30 gün içerisinde, LAKE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LAKE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LAKE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.173732
|+26.63%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LAKE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.03%
+26.63%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. By integrating key services like the "Spring-to-Consumer" (S2C) for water distribution, the Community-to-Business (C2B) for income generation, the LaunchPad for investment in water sources, and its unique Burn-to-Secure (B2S) protocol for long-term water allocations, LAKE is not only reshaping the water industry but also setting new standards in the RWA and Web3 sectors. At the core of LAKE ecosystem is the LAK3 token, your passport to the New Water Economy. LAK3 is borderless, usable anywhere, anytime and by anyone thanks to Blockchain. This “Universal Cryptocurrency for Water” facilitates seamless buying, selling, securing, investing, and donating water; empowering individuals who switch from passive consumers to active players in this +$300Bn water industry.
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€0.78481115
|1 LAK3 / USD
$0.826117
|1 LAK3 / MYR
RM3.64317597
|1 LAK3 / TRY
₺29.47585456
|1 LAK3 / JPY
¥128.23814191
|1 LAK3 / RUB
₽82.50430479
|1 LAK3 / INR
₹71.2938971
|1 LAK3 / IDR
Rp13,324.46587651
|1 LAK3 / PHP
₱48.23697163
|1 LAK3 / EGP
￡E.41.54542393
|1 LAK3 / BRL
R$4.89061264
|1 LAK3 / CAD
C$1.18134731
|1 LAK3 / BDT
৳100.6210506
|1 LAK3 / NGN
₦1,284.7771584
|1 LAK3 / UAH
₴34.64734698
|1 LAK3 / VES
Bs46.262552
|1 LAK3 / PKR
Rs229.98271163
|1 LAK3 / KZT
₸429.59736234
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฿27.86492641
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Fr0.7435053
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.د.م8.24464766