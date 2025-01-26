Lantern Staked SOL Fiyatı (LANTERNSOL)

USD

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$282.08
$282.08$282.08
-3.70%(1D)

Bugünkü Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Fiyatı

Bugün için canlı Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) fiyatı, 282.08 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LANTERNSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lantern Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 116.18 USD
- Gün içindeki Lantern Staked SOL fiyat değişimi -3.76%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki LANTERNSOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LANTERNSOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Lantern Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -11.0310475409405.
Son 30 gün içerisinde, Lantern Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +100.4816067360.
Son 60 gün içerisinde, Lantern Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +33.4983539840.
Son 90 gün içerisinde, Lantern Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -11.0310475409405-3.76%
30 Gün$ +100.4816067360+35.62%
60 Gün$ +33.4983539840+11.88%
90 Gün$ 0--

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Fiyat Analizi

En güncel Lantern Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 272.99
$ 272.99$ 272.99

$ 293.44
$ 293.44$ 293.44

$ 294.2
$ 294.2$ 294.2

+0.29%

-3.76%

+10.58%

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 116.18
$ 116.18$ 116.18

0.00
0.00 0.00

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Nedir?

lanternSOL is the liquid staking token (LST) for the Solana validator "Lantern"

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lantern Staked SOL (LANTERNSOL) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LANTERNSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LANTERNSOL / AUD
A$445.6864
1 LANTERNSOL / GBP
225.664
1 LANTERNSOL / EUR
267.976
1 LANTERNSOL / USD
$282.08
1 LANTERNSOL / MYR
RM1,232.6896
1 LANTERNSOL / TRY
10,053.3312
1 LANTERNSOL / JPY
¥44,012.9424
1 LANTERNSOL / RUB
27,562.0368
1 LANTERNSOL / INR
24,309.6544
1 LANTERNSOL / IDR
Rp4,549,676.7824
1 LANTERNSOL / PHP
16,431.16
1 LANTERNSOL / EGP
￡E.14,182.9824
1 LANTERNSOL / BRL
R$1,667.0928
1 LANTERNSOL / CAD
C$403.3744
1 LANTERNSOL / BDT
34,334.7776
1 LANTERNSOL / NGN
439,376.2704
1 LANTERNSOL / UAH
11,824.7936
1 LANTERNSOL / VES
Bs15,796.48
1 LANTERNSOL / PKR
Rs78,463.3728
1 LANTERNSOL / KZT
145,852.2848
1 LANTERNSOL / THB
฿9,466.6048
1 LANTERNSOL / TWD
NT$9,235.2992
1 LANTERNSOL / CHF
Fr253.872
1 LANTERNSOL / HKD
HK$2,194.5824
1 LANTERNSOL / MAD
.د.م2,809.5168