Bugünkü Lenny Fiyatı

Bugünkü Lenny (LENNY) fiyatı $ 0,00016046 olup, son 24 saatte % 2,49 değişim gösterdi. Mevcut LENNY / USD dönüşüm oranı LENNY başına $ 0,00016046 şeklindedir.

Lenny, şu anda piyasa değeri açısından $ 154.290 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 961,53M LENNY şeklindedir. Son 24 saat içinde LENNY, $ 0,00015652 (en düşük) ile $ 0,00016634 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00220577 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004959 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LENNY, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde -%10,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lenny (LENNY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 154,29K$ 154,29K $ 154,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 154,29K$ 154,29K $ 154,29K Dolaşım Arzı 961,53M 961,53M 961,53M Toplam Arz 961.533.653,720686 961.533.653,720686 961.533.653,720686

