Bugünkü LEO Token Fiyatı

Bugünkü LEO Token (LEO) fiyatı $ 9,52 olup, son 24 saatte % 2,39 değişim gösterdi. Mevcut LEO / USD dönüşüm oranı LEO başına $ 9,52 şeklindedir.

LEO Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.777.862.720 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 921,74M LEO şeklindedir. Son 24 saat içinde LEO, $ 9,3 (en düşük) ile $ 9,7 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 10,14 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,799859 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LEO, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde +%16,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LEO Token (LEO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,78B$ 8,78B $ 8,78B Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,38B$ 9,38B $ 9,38B Dolaşım Arzı 921,74M 921,74M 921,74M Toplam Arz 985.239.504,0 985.239.504,0 985.239.504,0

