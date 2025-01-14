Leverj Gluon Fiyatı (L2)
Bugün için canlı Leverj Gluon (L2) fiyatı, 0.00160913 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 352.85K USD. L2 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Leverj Gluon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.50 USD
- Gün içindeki Leverj Gluon fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 219.28M USD.
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Gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ -0.0004276620.
Son 60 gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ -0.0006111684.
Son 90 gün içerisinde, Leverj Gluon / USD fiyat değişimi, $ -0.0009153898199400016.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0004276620
|-26.57%
|60 Gün
|$ -0.0006111684
|-37.98%
|90 Gün
|$ -0.0009153898199400016
|-36.25%
En güncel Leverj Gluon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.
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