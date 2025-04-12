Leviathan Points Logosu

Leviathan Points Fiyatı (SQUID)

USD

Leviathan Points (SQUID) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01532626
$0.01532626$0.01532626
+3.00%(1D)

Bugünkü Leviathan Points (SQUID) Fiyatı

Bugün için canlı Leviathan Points (SQUID) fiyatı, 0.01532804 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 382.39K USD. SQUID / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Leviathan Points Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Leviathan Points fiyat değişimi +3.10%
- Dolaşımdaki arz: 25.00M USD.

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USD Bazında Leviathan Points (SQUID) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ +0.00046061.
Son 30 gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Leviathan Points / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00046061+3.10%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Leviathan Points (SQUID) Fiyat Analizi

En güncel Leviathan Points fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.01479236
$ 0.01479236$ 0.01479236

$ 0.01545912
$ 0.01545912$ 0.01545912

$ 0.0232367
$ 0.0232367$ 0.0232367

+0.05%

+3.10%

-4.63%

Leviathan Points (SQUID) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 382.39K
$ 382.39K$ 382.39K

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25.00M
25.00M 25.00M

Leviathan Points (SQUID) Nedir?

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Leviathan Points (SQUID) Kaynağı

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SQUID Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SQUID / VND
393.02627364
1 SQUID / AUD
A$0.0243715836
1 SQUID / GBP
0.0116493104
1 SQUID / EUR
0.0134886752
1 SQUID / USD
$0.01532804
1 SQUID / MYR
RM0.0677499368
1 SQUID / TRY
0.5833852024
1 SQUID / JPY
¥2.2053983952
1 SQUID / RUB
1.27605933
1 SQUID / INR
1.3194376832
1 SQUID / IDR
Rp259.797249166
1 SQUID / KRW
21.772714418
1 SQUID / PHP
0.8732384388
1 SQUID / EGP
￡E.0.7866350128
1 SQUID / BRL
R$0.0898223144
1 SQUID / CAD
C$0.0211526952
1 SQUID / BDT
1.8628167012
1 SQUID / NGN
24.4856242176
1 SQUID / UAH
0.634580856
1 SQUID / VES
Bs1.08829084
1 SQUID / PKR
Rs4.2982889768
1 SQUID / KZT
7.9213777916
1 SQUID / THB
฿0.5133360596
1 SQUID / TWD
NT$0.4960153744
1 SQUID / AED
د.إ0.0562539068
1 SQUID / CHF
Fr0.0124157124
1 SQUID / HKD
HK$0.11879231
1 SQUID / MAD
.د.م0.142550772
1 SQUID / MXN
$0.3106993708