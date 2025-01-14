Lido Staked SOL Fiyatı (STSOL)
Bugün için canlı Lido Staked SOL (STSOL) fiyatı, 220.38 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 23.42M USD. STSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lido Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 250.53K USD
- Gün içindeki Lido Staked SOL fiyat değişimi -2.63%
- Dolaşımdaki arz: 106.16K USD.
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Gün içerisinde, Lido Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -5.9696720171017.
Son 30 gün içerisinde, Lido Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -33.5995755600.
Son 60 gün içerisinde, Lido Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ -30.4924599780.
Son 90 gün içerisinde, Lido Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +36.91345203864527.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -5.9696720171017
|-2.63%
|30 Gün
|$ -33.5995755600
|-15.24%
|60 Gün
|$ -30.4924599780
|-13.83%
|90 Gün
|$ +36.91345203864527
|+20.12%
En güncel Lido Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.21%
-2.63%
-16.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.
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|1 STSOL / AUD
A$354.8118
|1 STSOL / GBP
￡178.5078
|1 STSOL / EUR
€213.7686
|1 STSOL / USD
$220.38
|1 STSOL / MYR
RM993.9138
|1 STSOL / TRY
₺7,819.0824
|1 STSOL / JPY
¥34,698.831
|1 STSOL / RUB
₽22,619.8032
|1 STSOL / INR
₹19,122.3726
|1 STSOL / IDR
Rp3,612,786.3072
|1 STSOL / PHP
₱12,920.8794
|1 STSOL / EGP
￡E.11,118.171
|1 STSOL / BRL
R$1,342.1142
|1 STSOL / CAD
C$315.1434
|1 STSOL / BDT
৳26,787.189
|1 STSOL / NGN
₦341,672.7444
|1 STSOL / UAH
₴9,344.112
|1 STSOL / VES
Bs11,680.14
|1 STSOL / PKR
Rs61,419.906
|1 STSOL / KZT
₸117,035.0028
|1 STSOL / THB
฿7,642.7784
|1 STSOL / TWD
NT$7,292.3742
|1 STSOL / CHF
Fr200.5458
|1 STSOL / HKD
HK$1,714.5564
|1 STSOL / MAD
.د.م2,223.6342