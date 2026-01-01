Bugünkü LIFI Fiyatı

Bugünkü LIFI (LIFI) fiyatı $ 0,00211581 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LIFI / USD dönüşüm oranı LIFI başına $ 0,00211581 şeklindedir.

LIFI, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.868,59 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,50M LIFI şeklindedir. Son 24 saat içinde LIFI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03303058 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00146576 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIFI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LIFI (LIFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,87K$ 15,87K $ 15,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,87K$ 15,87K $ 15,87K Dolaşım Arzı 7,50M 7,50M 7,50M Toplam Arz 7.500.000,0 7.500.000,0 7.500.000,0

