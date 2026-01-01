Bugünkü Limocoin Swap Fiyatı

Bugünkü Limocoin Swap (LMCSWAP) fiyatı $ 0,00068243 olup, son 24 saatte % 1,71 değişim gösterdi. Mevcut LMCSWAP / USD dönüşüm oranı LMCSWAP başına $ 0,00068243 şeklindedir.

Limocoin Swap, şu anda piyasa değeri açısından $ 803.204 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,18B LMCSWAP şeklindedir. Son 24 saat içinde LMCSWAP, $ 0,00067095 (en düşük) ile $ 0,00072264 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,97 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010024 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LMCSWAP, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%6,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Limocoin Swap (LMCSWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 803,20K$ 803,20K $ 803,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Dolaşım Arzı 1,18B 1,18B 1,18B Toplam Arz 1.642.907.992,8269 1.642.907.992,8269 1.642.907.992,8269

Şu anki Limocoin Swap piyasa değeri $ 803,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LMCSWAP arzı 1,18B olup, toplam arzı 1642907992.8269. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,12M.