Liquid RON Fiyatı (LRON)
Bugün için canlı Liquid RON (LRON) fiyatı, 0.560614 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.93M USD. LRON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Liquid RON Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Liquid RON fiyat değişimi +3.56%
- Dolaşımdaki arz: 5.19M USD.
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Gün içerisinde, Liquid RON / USD fiyat değişimi, $ +0.0192696.
Son 30 gün içerisinde, Liquid RON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Liquid RON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Liquid RON / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0192696
|+3.56%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Liquid RON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
+3.56%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
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