Bugünkü LiquiHub Fiyatı

Bugünkü LiquiHub (LIQUI) fiyatı $ 0,00531688 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LIQUI / USD dönüşüm oranı LIQUI başına $ 0,00531688 şeklindedir.

LiquiHub, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.803,8 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 903,50K LIQUI şeklindedir. Son 24 saat içinde LIQUI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,236031 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00526327 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIQUI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LiquiHub (LIQUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,80K$ 4,80K $ 4,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,32K$ 5,32K $ 5,32K Dolaşım Arzı 903,50K 903,50K 903,50K Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki LiquiHub piyasa değeri $ 4,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIQUI arzı 903,50K olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,32K.