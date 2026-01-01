Bugünkü Lithos Fiyatı

Bugünkü Lithos (LITH) fiyatı $ 0,00446547 olup, son 24 saatte % 1,91 değişim gösterdi. Mevcut LITH / USD dönüşüm oranı LITH başına $ 0,00446547 şeklindedir.

Lithos, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.913 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,73M LITH şeklindedir. Son 24 saat içinde LITH, $ 0,00408738 (en düşük) ile $ 0,00446555 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,765911 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00357278 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LITH, son bir saatte +%2,61 ve son 7 günde +%5,05 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lithos (LITH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,91K$ 47,91K $ 47,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 234,88K$ 234,88K $ 234,88K Dolaşım Arzı 10,73M 10,73M 10,73M Toplam Arz 52.600.000,0 52.600.000,0 52.600.000,0

