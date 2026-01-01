Bugünkü Little Buck Fiyatı

Bugünkü Little Buck (LITTLEBUCK) fiyatı $ 0,00000843 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut LITTLEBUCK / USD dönüşüm oranı LITTLEBUCK başına $ 0,00000843 şeklindedir.

Little Buck, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.426,47 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,47M LITTLEBUCK şeklindedir. Son 24 saat içinde LITTLEBUCK, $ 0,00000838 (en düşük) ile $ 0,00000844 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029831 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000811 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LITTLEBUCK, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Little Buck (LITTLEBUCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,43K$ 8,43K $ 8,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,43K$ 8,43K $ 8,43K Dolaşım Arzı 999,47M 999,47M 999,47M Toplam Arz 999.469.754,462677 999.469.754,462677 999.469.754,462677

