Bugünkü live on treadmill till 100mill Fiyatı

Bugünkü live on treadmill till 100mill (RUNNER) fiyatı $ 0,00000968 olup, son 24 saatte % 0,56 değişim gösterdi. Mevcut RUNNER / USD dönüşüm oranı RUNNER başına $ 0,00000968 şeklindedir.

live on treadmill till 100mill, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.672,11 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,33M RUNNER şeklindedir. Son 24 saat içinde RUNNER, $ 0,0000096 (en düşük) ile $ 0,00000973 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00500548 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000843 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RUNNER, son bir saatte +%0,67 ve son 7 günde +%0,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

live on treadmill till 100mill (RUNNER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,67K$ 9,67K $ 9,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,67K$ 9,67K $ 9,67K Dolaşım Arzı 999,33M 999,33M 999,33M Toplam Arz 999.328.973,461315 999.328.973,461315 999.328.973,461315

Şu anki live on treadmill till 100mill piyasa değeri $ 9,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RUNNER arzı 999,33M olup, toplam arzı 999328973.461315. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,67K.