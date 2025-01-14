Loky by Virtuals Fiyatı (LOKY)
Bugün için canlı Loky by Virtuals (LOKY) fiyatı, 0.00318254 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.85M USD. LOKY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Loky by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 161.81K USD
- Gün içindeki Loky by Virtuals fiyat değişimi +9.21%
- Dolaşımdaki arz: 895.68M USD.
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Gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ +0.0002683.
Son 30 gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Loky by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0002683
|+9.21%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Loky by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.84%
+9.21%
-40.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor.
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