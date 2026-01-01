Bugünkü LOL Fiyatı

Bugünkü LOL (LOL) fiyatı $ 0,0003989 olup, son 24 saatte % 3,54 değişim gösterdi. Mevcut LOL / USD dönüşüm oranı LOL başına $ 0,0003989 şeklindedir.

LOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 388.292 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 977,34M LOL şeklindedir. Son 24 saat içinde LOL, $ 0,00039837 (en düşük) ile $ 0,00041651 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04167236 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00032569 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOL, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%3,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LOL (LOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 388,29K$ 388,29K $ 388,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 388,29K$ 388,29K $ 388,29K Dolaşım Arzı 977,34M 977,34M 977,34M Toplam Arz 977.341.937,846671 977.341.937,846671 977.341.937,846671

