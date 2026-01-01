Bugünkü Lol Guy Fiyatı

Bugünkü Lol Guy (LOL) fiyatı $ 0,0001008 olup, son 24 saatte % 12,98 değişim gösterdi. Mevcut LOL / USD dönüşüm oranı LOL başına $ 0,0001008 şeklindedir.

Lol Guy, şu anda piyasa değeri açısından $ 100.602 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,01M LOL şeklindedir. Son 24 saat içinde LOL, $ 0,00008886 (en düşük) ile $ 0,00010112 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00113496 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005606 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOL, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%6,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lol Guy (LOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 100,60K$ 100,60K $ 100,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,60K$ 100,60K $ 100,60K Dolaşım Arzı 998,01M 998,01M 998,01M Toplam Arz 998.006.991,655609 998.006.991,655609 998.006.991,655609

Şu anki Lol Guy piyasa değeri $ 100,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOL arzı 998,01M olup, toplam arzı 998006991.655609. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,60K.