Bugünkü LOL Land Fiyatı

Bugünkü LOL Land (LOL) fiyatı $ 0,00038588 olup, son 24 saatte % 2,30 değişim gösterdi. Mevcut LOL / USD dönüşüm oranı LOL başına $ 0,00038588 şeklindedir.

LOL Land, şu anda piyasa değeri açısından $ 520.937 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,35B LOL şeklindedir. Son 24 saat içinde LOL, $ 0,00038503 (en düşük) ile $ 0,00040149 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00125156 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00022592 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOL, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LOL Land (LOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 520,94K$ 520,94K $ 520,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,93M$ 1,93M $ 1,93M Dolaşım Arzı 1,35B 1,35B 1,35B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki LOL Land piyasa değeri $ 520,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOL arzı 1,35B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,93M.