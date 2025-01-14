LooPIN Network Fiyatı (LOOPIN)
Bugün için canlı LooPIN Network (LOOPIN) fiyatı, 0.693349 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.62M USD. LOOPIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LooPIN Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 42.44K USD
- Gün içindeki LooPIN Network fiyat değişimi -9.01%
- Dolaşımdaki arz: 21.09M USD.
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Gün içerisinde, LooPIN Network / USD fiyat değişimi, $ -0.0687265591432203.
Son 30 gün içerisinde, LooPIN Network / USD fiyat değişimi, $ -0.5082773728.
Son 60 gün içerisinde, LooPIN Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LooPIN Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0687265591432203
|-9.01%
|30 Gün
|$ -0.5082773728
|-73.30%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LooPIN Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.78%
-9.01%
-37.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.
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|1 LOOPIN / TRY
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₽71.16534136
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₹60.16189273
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|1 LOOPIN / PHP
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|1 LOOPIN / EGP
￡E.34.97945705
|1 LOOPIN / BRL
R$4.22249541
|1 LOOPIN / CAD
C$0.99148907
|1 LOOPIN / BDT
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|1 LOOPIN / NGN
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Bs36.747497
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