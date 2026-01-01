Bugünkü Loud Fiyatı

Bugünkü Loud (LOUD) fiyatı $ 0,0011479 olup, son 24 saatte % 0,59 değişim gösterdi. Mevcut LOUD / USD dönüşüm oranı LOUD başına $ 0,0011479 şeklindedir.

Loud, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.218.146 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M LOUD şeklindedir. Son 24 saat içinde LOUD, $ 0,00113694 (en düşük) ile $ 0,00122474 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01678074 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00016919 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOUD, son bir saatte -%2,50 ve son 7 günde +%15,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Loud (LOUD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.897.576,490398 999.897.576,490398 999.897.576,490398

