Bugünkü Louie Fiyatı

Bugünkü Louie (LOUIE) fiyatı $ 0,00055082 olup, son 24 saatte % 43,74 değişim gösterdi. Mevcut LOUIE / USD dönüşüm oranı LOUIE başına $ 0,00055082 şeklindedir.

Louie, şu anda piyasa değeri açısından $ 561.729 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,41M LOUIE şeklindedir. Son 24 saat içinde LOUIE, $ 0,000379 (en düşük) ile $ 0,00055865 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01063902 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00013313 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOUIE, son bir saatte +%0,77 ve son 7 günde +%49,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Louie (LOUIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 561,73K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 561,73K Dolaşım Arzı 999,41M Toplam Arz 999.411.127,274

