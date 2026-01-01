Bugünkü Loyal Fiyatı

Bugünkü Loyal (LOYAL) fiyatı $ 0,237819 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut LOYAL / USD dönüşüm oranı LOYAL başına $ 0,237819 şeklindedir.

Loyal, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.971.534 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,49M LOYAL şeklindedir. Son 24 saat içinde LOYAL, $ 0,236699 (en düşük) ile $ 0,238148 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,371779 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,180699 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOYAL, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%0,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Loyal (LOYAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,97M$ 2,97M $ 2,97M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,89M$ 4,89M $ 4,89M Dolaşım Arzı 12,49M 12,49M 12,49M Toplam Arz 20.571.858,370947 20.571.858,370947 20.571.858,370947

Şu anki Loyal piyasa değeri $ 2,97M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOYAL arzı 12,49M olup, toplam arzı 20571858.370947. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,89M.