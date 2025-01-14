LUCA Fiyatı (LUCA)
Bugün için canlı LUCA (LUCA) fiyatı, 1.47 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.81M USD. LUCA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LUCA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 287.46K USD
- Gün içindeki LUCA fiyat değişimi -4.35%
- Dolaşımdaki arz: 1.23M USD.
MEXC'deki LUCA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LUCA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, LUCA / USD fiyat değişimi, $ -0.066769366140684.
Son 30 gün içerisinde, LUCA / USD fiyat değişimi, $ -0.2667191520.
Son 60 gün içerisinde, LUCA / USD fiyat değişimi, $ -0.5550473040.
Son 90 gün içerisinde, LUCA / USD fiyat değişimi, $ +0.7623467102568577.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.066769366140684
|-4.35%
|30 Gün
|$ -0.2667191520
|-18.14%
|60 Gün
|$ -0.5550473040
|-37.75%
|90 Gün
|$ +0.7623467102568577
|+107.73%
En güncel LUCA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
-4.35%
+7.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LUCA / AUD
A$2.3667
|1 LUCA / GBP
￡1.1907
|1 LUCA / EUR
€1.4259
|1 LUCA / USD
$1.47
|1 LUCA / MYR
RM6.615
|1 LUCA / TRY
₺52.1556
|1 LUCA / JPY
¥231.672
|1 LUCA / RUB
₽151.0425
|1 LUCA / INR
₹127.3167
|1 LUCA / IDR
Rp24,098.3568
|1 LUCA / PHP
₱86.0832
|1 LUCA / EGP
￡E.74.2497
|1 LUCA / BRL
R$8.9523
|1 LUCA / CAD
C$2.1021
|1 LUCA / BDT
৳177.6642
|1 LUCA / NGN
₦2,272.0173
|1 LUCA / UAH
₴62.328
|1 LUCA / VES
Bs77.91
|1 LUCA / PKR
Rs409.689
|1 LUCA / KZT
₸780.6582
|1 LUCA / THB
฿51.009
|1 LUCA / TWD
NT$48.6129
|1 LUCA / CHF
Fr1.3377
|1 LUCA / HKD
HK$11.4366
|1 LUCA / MAD
.د.م14.7735