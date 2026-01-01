Bugünkü Lulu the Ostrich Fiyatı

Bugünkü Lulu the Ostrich (LULU) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,77 değişim gösterdi. Mevcut LULU / USD dönüşüm oranı LULU başına -- şeklindedir.

Lulu the Ostrich, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.601,3 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,92M LULU şeklindedir. Son 24 saat içinde LULU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LULU, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lulu the Ostrich (LULU) Piyasa Bilgileri

