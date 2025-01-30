Lumi Finance LUAUSD Fiyatı (LUAUSD)
Bugün için canlı Lumi Finance LUAUSD (LUAUSD) fiyatı, 1.009 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LUAUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lumi Finance LUAUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 37.49K USD
- Gün içindeki Lumi Finance LUAUSD fiyat değişimi +2.13%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Lumi Finance LUAUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0210665.
Son 30 gün içerisinde, Lumi Finance LUAUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0901300349.
Son 60 gün içerisinde, Lumi Finance LUAUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0119348556.
Son 90 gün içerisinde, Lumi Finance LUAUSD / USD fiyat değişimi, $ +0.0447226003522977.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0210665
|+2.13%
|30 Gün
|$ +0.0901300349
|+8.93%
|60 Gün
|$ +0.0119348556
|+1.18%
|90 Gün
|$ +0.0447226003522977
|+4.64%
En güncel Lumi Finance LUAUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.58%
+2.13%
+0.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Lumi Finance serves as an investment platform focused on sustainable wealth preservation. Its core token, LUA, represents a novel asset class with the following features: Limited risk via partial collateralization: The LUA token's value cannot drop to zero, and its floor price increases progressively with demand. Extremely low-risk support value through a diversified stablecoin, known as LUAUSD reserves. Strong diversification in LUA safeguards its holders from the devastating effects of stablecoin depegging. Regenerative returns achieved through a distinctive call-option incentive scheme. The Lumi Finance APY is guided by market forces and correlates with investment risk, fostering a lasting mechanism for substantial returns. Genuine liquidity owned by the protocol itself. The entire liquidity of LUA is held by the Lumi Finance protocol, offering a seamless route for establishing or liquidating positions. The protocol acts as the counterparty for each transaction, eliminating dependence on external market makers.
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|1 LUAUSD / AUD
A$1.6144
|1 LUAUSD / GBP
￡0.8072
|1 LUAUSD / EUR
€0.95855
|1 LUAUSD / USD
$1.009
|1 LUAUSD / MYR
RM4.42951
|1 LUAUSD / TRY
₺36.1222
|1 LUAUSD / JPY
¥156.02167
|1 LUAUSD / RUB
₽100.12307
|1 LUAUSD / INR
₹87.36931
|1 LUAUSD / IDR
Rp16,274.19127
|1 LUAUSD / PHP
₱58.89533
|1 LUAUSD / EGP
￡E.50.6518
|1 LUAUSD / BRL
R$5.90265
|1 LUAUSD / CAD
C$1.45296
|1 LUAUSD / BDT
৳122.67422
|1 LUAUSD / NGN
₦1,566.76511
|1 LUAUSD / UAH
₴42.31746
|1 LUAUSD / VES
Bs57.513
|1 LUAUSD / PKR
Rs281.36974
|1 LUAUSD / KZT
₸522.24831
|1 LUAUSD / THB
฿34.06384
|1 LUAUSD / TWD
NT$33.15574
|1 LUAUSD / CHF
Fr0.9081
|1 LUAUSD / HKD
HK$7.86011
|1 LUAUSD / MAD
.د.م10.09