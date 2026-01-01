Bugünkü Lunos Fiyatı

Bugünkü Lunos (UNO) fiyatı $ 0,00038505 olup, son 24 saatte % 1,19 değişim gösterdi. Mevcut UNO / USD dönüşüm oranı UNO başına $ 0,00038505 şeklindedir.

Lunos, şu anda piyasa değeri açısından $ 86.858 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 225,57M UNO şeklindedir. Son 24 saat içinde UNO, $ 0,00034299 (en düşük) ile $ 0,00038591 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,24 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00031551 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNO, son bir saatte +%10,09 ve son 7 günde +%6,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lunos (UNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,86K$ 86,86K $ 86,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 122,25K$ 122,25K $ 122,25K Dolaşım Arzı 225,57M 225,57M 225,57M Toplam Arz 317.463.368,0932461 317.463.368,0932461 317.463.368,0932461

