Bugünkü Lybra Fiyatı

Bugünkü Lybra (LBR) fiyatı $ 0,00691373 olup, son 24 saatte % 30,80 değişim gösterdi. Mevcut LBR / USD dönüşüm oranı LBR başına $ 0,00691373 şeklindedir.

Lybra, şu anda piyasa değeri açısından $ 285.514 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 42,37M LBR şeklindedir. Son 24 saat içinde LBR, $ 0,00631801 (en düşük) ile $ 0,01026624 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,48 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00349981 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LBR, son bir saatte +%7,10 ve son 7 günde -%6,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lybra (LBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 285,51K$ 285,51K $ 285,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 624,58K$ 624,58K $ 624,58K Dolaşım Arzı 42,37M 42,37M 42,37M Toplam Arz 92.686.205,78826012 92.686.205,78826012 92.686.205,78826012

Şu anki Lybra piyasa değeri $ 285,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LBR arzı 42,37M olup, toplam arzı 92686205.78826012. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 624,58K.