Machine Delusions Fiyatı (MDEL)
Bugün için canlı Machine Delusions (MDEL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 252.40K USD. MDEL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Machine Delusions Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.06K USD
- Gün içindeki Machine Delusions fiyat değişimi +7.62%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Machine Delusions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Machine Delusions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Machine Delusions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Machine Delusions / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.62%
|30 Gün
|$ 0
|-39.69%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Machine Delusions fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.63%
+7.62%
-44.60%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The project is an AI-powered creative platform with various features: Key Features AI-generated art: Six image style models for generating unique artwork. Animation section: Looping video generation based on image references. HTML playground: Interactive HTML editing and downloading. NFT marketplace: Minting and trading community-created digital assets. Generative 3D models: Experimental feature (in development). About Project Founder: Fillip Isgro Fillip Isgro is a multifaceted creative entrepreneur and AI artist from Toronto, Canada. With 12+ years of design and freelance experience, he excels in diverse fields: Key Expertise Graphic Design Digital Art Animation Music Production Augmented Reality Machine Learning Development Professional Profile Creative Vision Fillip's innovative spirit and passion for AI-generated art drive his projects, aiming to inspire imagination and push boundaries.
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