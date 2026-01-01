Bugünkü MacroHard Fiyatı

Bugünkü MacroHard (MHRD) fiyatı $ 0,00041769 olup, son 24 saatte % 1,80 değişim gösterdi. Mevcut MHRD / USD dönüşüm oranı MHRD başına $ 0,00041769 şeklindedir.

MacroHard, şu anda piyasa değeri açısından $ 417.612 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MHRD şeklindedir. Son 24 saat içinde MHRD, $ 0,00041761 (en düşük) ile $ 0,00044826 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,057629 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00032797 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MHRD, son bir saatte -%1,42 ve son 7 günde +%12,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MacroHard (MHRD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 417,61K$ 417,61K $ 417,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 417,61K$ 417,61K $ 417,61K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MacroHard piyasa değeri $ 417,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MHRD arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 417,61K.