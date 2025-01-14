Magpie Fiyatı (MGP)
Bugün için canlı Magpie (MGP) fiyatı, 0.102345 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 46.19M USD. MGP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Magpie Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 256.00K USD
- Gün içindeki Magpie fiyat değişimi -4.94%
- Dolaşımdaki arz: 451.36M USD.
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Gün içerisinde, Magpie / USD fiyat değişimi, $ -0.0053280208739102.
Son 30 gün içerisinde, Magpie / USD fiyat değişimi, $ -0.0402173683.
Son 60 gün içerisinde, Magpie / USD fiyat değişimi, $ +0.0187162804.
Son 90 gün içerisinde, Magpie / USD fiyat değişimi, $ +0.02700619622135284.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0053280208739102
|-4.94%
|30 Gün
|$ -0.0402173683
|-39.29%
|60 Gün
|$ +0.0187162804
|+18.29%
|90 Gün
|$ +0.02700619622135284
|+35.85%
En güncel Magpie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.11%
-4.94%
-26.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: - Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate. - Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income. - Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: - Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken. - Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue. - Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term,
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