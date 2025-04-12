MANYU Fiyatı (MANYU)
Bugün için canlı MANYU (MANYU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.06K USD. MANYU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MANYU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MANYU fiyat değişimi +2.33%
- Dolaşımdaki arz: 899.05M USD.
MEXC'deki MANYU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MANYU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MANYU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MANYU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MANYU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MANYU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.33%
|30 Gün
|$ 0
|-7.91%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MANYU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+2.33%
-0.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet the cutest Chinese Shiba on the internet wanting to make #BSC great again! A meme+Ai+Charity based project our plan is to take over #BSC with our utilities plans and experienced team. In the land of dragons and dumplings, a new meme legend has arrived—Manyu! Inspired by Doge but with a touch of Chinese charm, Manyu is here to bring fortune, fun, and fast gains to the Binance Smart Chain (BSC)! With BSC already dominated by Chinese traders, this pup is ready to ride the next big wave of meme coin madness. Unlike ordinary meme coins, Manyu isn’t just about the woof and bark—it's got deep roots in the culture of prosperity! It embraces the Chinese love for lucky coins, moonshot trades, and community-driven hype. Whether you’re a seasoned crypto degen or just looking for a cute mascot to ape into, Manyu is the perfect blend of meme magic and market momentum! With no taxes, fast transactions, and a strong Chinese backing, Manyu is more than just a fleeting trend—it’s a symbol of bullish energy! Get ready for fireworks, because Manyu is set to explode like a red packet on Lunar New Year! So grab your bags, tighten your seatbelts, and let's send Manyu to the moon!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MANYU / VND
₫--
|1 MANYU / AUD
A$--
|1 MANYU / GBP
￡--
|1 MANYU / EUR
€--
|1 MANYU / USD
$--
|1 MANYU / MYR
RM--
|1 MANYU / TRY
₺--
|1 MANYU / JPY
¥--
|1 MANYU / RUB
₽--
|1 MANYU / INR
₹--
|1 MANYU / IDR
Rp--
|1 MANYU / KRW
₩--
|1 MANYU / PHP
₱--
|1 MANYU / EGP
￡E.--
|1 MANYU / BRL
R$--
|1 MANYU / CAD
C$--
|1 MANYU / BDT
৳--
|1 MANYU / NGN
₦--
|1 MANYU / UAH
₴--
|1 MANYU / VES
Bs--
|1 MANYU / PKR
Rs--
|1 MANYU / KZT
₸--
|1 MANYU / THB
฿--
|1 MANYU / TWD
NT$--
|1 MANYU / AED
د.إ--
|1 MANYU / CHF
Fr--
|1 MANYU / HKD
HK$--
|1 MANYU / MAD
.د.م--
|1 MANYU / MXN
$--