Bugünkü SQUADBOOM Fiyatı

Bugünkü SQUADBOOM (SBM) fiyatı $ 0,0000000000000000000379 olup, son 24 saatte % 49,46 değişim gösterdi. Mevcut SBM / USD dönüşüm oranı SBM başına $ 0,0000000000000000000379 şeklindedir.

SQUADBOOM, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SBM şeklindedir. Son 24 saat içinde SBM, $ 0,0000000000000000000356 (en düşük) ile $ 0,0000000000000000003999 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SBM, son bir saatte -%2,58 ve son 7 günde -%84,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 557,81K seviyesine ulaştı.

SQUADBOOM (SBM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 557,81K$ 557,81K $ 557,81K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,79T$ 3,79T $ 3,79T Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki SQUADBOOM piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 557,81K. Dolaşımdaki SBM arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,79T.