Bugünkü Market Maker DAO Fiyatı

Bugünkü Market Maker DAO (MMDAO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 11,57 değişim gösterdi. Mevcut MMDAO / USD dönüşüm oranı MMDAO başına -- şeklindedir.

Market Maker DAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 91.312 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M MMDAO şeklindedir. Son 24 saat içinde MMDAO, $ 0 (en düşük) ile $ 0,0010326 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04386478 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MMDAO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%23,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Market Maker DAO (MMDAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 91,31K$ 91,31K $ 91,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 91,31K$ 91,31K $ 91,31K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

