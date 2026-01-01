Bugünkü Mars Protocol Fiyatı

Bugünkü Mars Protocol (MARS) fiyatı $ 0,00414871 olup, son 24 saatte % 0,87 değişim gösterdi. Mevcut MARS / USD dönüşüm oranı MARS başına $ 0,00414871 şeklindedir.

Mars Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.105.520 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 266,47M MARS şeklindedir. Son 24 saat içinde MARS, $ 0,00198999 (en düşük) ile $ 0,00614609 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,512804 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MARS, son bir saatte +%0,40 ve son 7 günde -%18,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mars Protocol (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,90M$ 1,90M $ 1,90M Dolaşım Arzı 266,47M 266,47M 266,47M Toplam Arz 457.083.938,78 457.083.938,78 457.083.938,78

