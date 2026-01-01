Bugünkü Mascot of the Trenches Fiyatı

Bugünkü Mascot of the Trenches (RUG) fiyatı $ 0,00007429 olup, son 24 saatte % 2,54 değişim gösterdi. Mevcut RUG / USD dönüşüm oranı RUG başına $ 0,00007429 şeklindedir.

Mascot of the Trenches, şu anda piyasa değeri açısından $ 74.224 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,11M RUG şeklindedir. Son 24 saat içinde RUG, $ 0,00007182 (en düşük) ile $ 0,00007569 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00055759 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001857 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RUG, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%8,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mascot of the Trenches (RUG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 74,22K$ 74,22K $ 74,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 74,22K$ 74,22K $ 74,22K Dolaşım Arzı 999,11M 999,11M 999,11M Toplam Arz 999.111.369,641409 999.111.369,641409 999.111.369,641409

