Bugünkü Mashida Fiyatı

Bugünkü Mashida (MSHD) fiyatı $ 0,00144145 olup, son 24 saatte % 4,56 değişim gösterdi. Mevcut MSHD / USD dönüşüm oranı MSHD başına $ 0,00144145 şeklindedir.

Mashida, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.410.545 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B MSHD şeklindedir. Son 24 saat içinde MSHD, $ 0,00144085 (en düşük) ile $ 0,00166209 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02299756 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00144085 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSHD, son bir saatte -%7,21 ve son 7 günde -%9,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mashida (MSHD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,41M$ 14,41M $ 14,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,41M$ 14,41M $ 14,41M Dolaşım Arzı 10,00B 10,00B 10,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

