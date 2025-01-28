Matic Aave Interest Bearing AAVE Logosu

Matic Aave Interest Bearing AAVE Fiyatı (MAAAVE)

USD

Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) Canlı Fiyat Grafiği

$257.63
$257.63$257.63
-1.90%(1D)

Bugünkü Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) Fiyatı

Bugün için canlı Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) fiyatı, 257.63 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MAAAVE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Matic Aave Interest Bearing AAVE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 129.38 USD
- Gün içindeki Matic Aave Interest Bearing AAVE fiyat değişimi -1.92%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Matic Aave Interest Bearing AAVE / USD fiyat değişimi, $ -5.0501172932555.
Son 30 gün içerisinde, Matic Aave Interest Bearing AAVE / USD fiyat değişimi, $ -17.8746270300.
Son 60 gün içerisinde, Matic Aave Interest Bearing AAVE / USD fiyat değişimi, $ +115.7909533210.
Son 90 gün içerisinde, Matic Aave Interest Bearing AAVE / USD fiyat değişimi, $ +141.8581051527961.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -5.0501172932555-1.92%
30 Gün$ -17.8746270300-6.93%
60 Gün$ +115.7909533210+44.94%
90 Gün$ +141.8581051527961+122.53%

Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) Fiyat Analizi

En güncel Matic Aave Interest Bearing AAVE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 249.71
$ 249.71$ 249.71

$ 262.68
$ 262.68$ 262.68

$ 666.93
$ 666.93$ 666.93

-0.15%

-1.92%

+4.39%

Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 129.38
$ 129.38$ 129.38

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Matic Aave Interest Bearing AAVE (MAAAVE) Kaynağı

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MAAAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MAAAVE / AUD
A$409.6317
1 MAAAVE / GBP
206.104
1 MAAAVE / EUR
244.7485
1 MAAAVE / USD
$257.63
1 MAAAVE / MYR
RM1,128.4194
1 MAAAVE / TRY
9,212.8488
1 MAAAVE / JPY
¥39,971.2945
1 MAAAVE / RUB
25,085.4331
1 MAAAVE / INR
22,292.7239
1 MAAAVE / IDR
Rp4,155,321.9989
1 MAAAVE / PHP
15,076.5076
1 MAAAVE / EGP
￡E.12,945.9075
1 MAAAVE / BRL
R$1,517.4407
1 MAAAVE / CAD
C$368.4109
1 MAAAVE / BDT
31,417.9785
1 MAAAVE / NGN
399,424.3994
1 MAAAVE / UAH
10,817.8837
1 MAAAVE / VES
Bs14,427.28
1 MAAAVE / PKR
Rs71,842.7018
1 MAAAVE / KZT
133,140.6077
1 MAAAVE / THB
฿8,720.7755
1 MAAAVE / TWD
NT$8,488.9085
1 MAAAVE / CHF
Fr231.867
1 MAAAVE / HKD
HK$2,004.3614
1 MAAAVE / MAD
.د.م2,568.5711