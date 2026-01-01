Bugünkü Matt Strategy Fiyatı

Bugünkü Matt Strategy (MATTSTR) fiyatı $ 0,00000593 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MATTSTR / USD dönüşüm oranı MATTSTR başına $ 0,00000593 şeklindedir.

Matt Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.930,12 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MATTSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde MATTSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04856101 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000573 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MATTSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Matt Strategy (MATTSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,93K$ 5,93K $ 5,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,93K$ 5,93K $ 5,93K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Matt Strategy piyasa değeri $ 5,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MATTSTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,93K.