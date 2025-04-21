Maxi PayFi Strategy Token Fiyatı (MPST)
Bugün için canlı Maxi PayFi Strategy Token (MPST) fiyatı, 0.992047 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.12M USD. MPST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Maxi PayFi Strategy Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Maxi PayFi Strategy Token fiyat değişimi -0.49%
- Dolaşımdaki arz: 7.18M USD.
MEXC'deki MPST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MPST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0049392563246397.
Son 30 gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0049392563246397
|-0.49%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Maxi PayFi Strategy Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.16%
-0.49%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MPST / VND
₫25,437.077127
|1 MPST / AUD
A$1.54759332
|1 MPST / GBP
￡0.73411478
|1 MPST / EUR
€0.86308089
|1 MPST / USD
$0.992047
|1 MPST / MYR
RM4.3650068
|1 MPST / TRY
₺37.80691117
|1 MPST / JPY
¥139.89846794
|1 MPST / RUB
₽80.76254627
|1 MPST / INR
₹84.63152957
|1 MPST / IDR
Rp16,814.35341005
|1 MPST / KRW
₩1,409.15316115
|1 MPST / PHP
₱56.13993973
|1 MPST / EGP
￡E.50.25710102
|1 MPST / BRL
R$5.79355448
|1 MPST / CAD
C$1.36902486
|1 MPST / BDT
৳120.47418768
|1 MPST / NGN
₦1,485.094359
|1 MPST / UAH
₴41.00130251
|1 MPST / VES
Bs79.36376
|1 MPST / PKR
Rs278.57671807
|1 MPST / KZT
₸518.30487562
|1 MPST / THB
฿32.91611946
|1 MPST / TWD
NT$32.29112985
|1 MPST / AED
د.إ3.64081249
|1 MPST / CHF
Fr0.80355807
|1 MPST / HKD
HK$7.69828472
|1 MPST / MAD
.د.م9.18635522
|1 MPST / MXN
$19.55324637