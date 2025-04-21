Maxi PayFi Strategy Token Logosu

Maxi PayFi Strategy Token Fiyatı (MPST)

USD

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Canlı Fiyat Grafiği

$0.992047
$0.992047$0.992047
-0.40%(1D)

Bugünkü Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Fiyatı

Bugün için canlı Maxi PayFi Strategy Token (MPST) fiyatı, 0.992047 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.12M USD. MPST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Maxi PayFi Strategy Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Maxi PayFi Strategy Token fiyat değişimi -0.49%
- Dolaşımdaki arz: 7.18M USD.

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USD Bazında Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0049392563246397.
Son 30 gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Maxi PayFi Strategy Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0049392563246397-0.49%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Fiyat Analizi

En güncel Maxi PayFi Strategy Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.987393
$ 0.987393$ 0.987393

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

-0.16%

-0.49%

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Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7.12M
$ 7.12M$ 7.12M

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7.18M
7.18M 7.18M

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Nedir?

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

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Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Kaynağı

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MPST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MPST / VND
25,437.077127
1 MPST / AUD
A$1.54759332
1 MPST / GBP
0.73411478
1 MPST / EUR
0.86308089
1 MPST / USD
$0.992047
1 MPST / MYR
RM4.3650068
1 MPST / TRY
37.80691117
1 MPST / JPY
¥139.89846794
1 MPST / RUB
80.76254627
1 MPST / INR
84.63152957
1 MPST / IDR
Rp16,814.35341005
1 MPST / KRW
1,409.15316115
1 MPST / PHP
56.13993973
1 MPST / EGP
￡E.50.25710102
1 MPST / BRL
R$5.79355448
1 MPST / CAD
C$1.36902486
1 MPST / BDT
120.47418768
1 MPST / NGN
1,485.094359
1 MPST / UAH
41.00130251
1 MPST / VES
Bs79.36376
1 MPST / PKR
Rs278.57671807
1 MPST / KZT
518.30487562
1 MPST / THB
฿32.91611946
1 MPST / TWD
NT$32.29112985
1 MPST / AED
د.إ3.64081249
1 MPST / CHF
Fr0.80355807
1 MPST / HKD
HK$7.69828472
1 MPST / MAD
.د.م9.18635522
1 MPST / MXN
$19.55324637