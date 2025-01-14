Maxx Fiyatı (MAXX)
Bugün için canlı Maxx (MAXX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 63.98K USD. MAXX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Maxx Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 474.79 USD
- Gün içindeki Maxx fiyat değişimi -2.87%
- Dolaşımdaki arz: 998.93M USD.
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Gün içerisinde, Maxx / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Maxx / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Maxx / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Maxx / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.87%
|30 Gün
|$ 0
|-71.86%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Maxx fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.76%
-2.87%
-30.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.
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