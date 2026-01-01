Bugünkü MeebitStrategy Fiyatı

Bugünkü MeebitStrategy (MEEBSTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,88 değişim gösterdi. Mevcut MEEBSTR / USD dönüşüm oranı MEEBSTR başına -- şeklindedir.

MeebitStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 452.485 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 925,01M MEEBSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde MEEBSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00740641 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEEBSTR, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde -%9,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MeebitStrategy (MEEBSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 452,49K$ 452,49K $ 452,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 452,49K$ 452,49K $ 452,49K Dolaşım Arzı 925,01M 925,01M 925,01M Toplam Arz 925.011.205,6488348 925.011.205,6488348 925.011.205,6488348

