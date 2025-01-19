MEMDEX100 Fiyatı (MEMDEX)
Bugün için canlı MEMDEX100 (MEMDEX) fiyatı, 0.00471218 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.33M USD. MEMDEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MEMDEX100 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.59M USD
- Gün içindeki MEMDEX100 fiyat değişimi -12.67%
- Dolaşımdaki arz: 989.95M USD.
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Gün içerisinde, MEMDEX100 / USD fiyat değişimi, $ -0.000684085248178851.
Son 30 gün içerisinde, MEMDEX100 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MEMDEX100 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MEMDEX100 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000684085248178851
|-12.67%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MEMDEX100 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-10.23%
-12.67%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities. The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner. Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives. Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
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|1 MEMDEX / AUD
A$0.0075866098
|1 MEMDEX / GBP
￡0.0038639876
|1 MEMDEX / EUR
€0.0045708146
|1 MEMDEX / USD
$0.00471218
|1 MEMDEX / MYR
RM0.02120481
|1 MEMDEX / TRY
₺0.1669525374
|1 MEMDEX / JPY
¥0.7363723686
|1 MEMDEX / RUB
₽0.4828099628
|1 MEMDEX / INR
₹0.4079805444
|1 MEMDEX / IDR
Rp77.2488400992
|1 MEMDEX / PHP
₱0.275898139
|1 MEMDEX / EGP
￡E.0.2366456796
|1 MEMDEX / BRL
R$0.028744298
|1 MEMDEX / CAD
C$0.0067855392
|1 MEMDEX / BDT
৳0.57252987
|1 MEMDEX / NGN
₦7.3398329334
|1 MEMDEX / UAH
₴0.1984298998
|1 MEMDEX / VES
Bs0.25445772
|1 MEMDEX / PKR
Rs1.3136615404
|1 MEMDEX / KZT
₸2.5011309004
|1 MEMDEX / THB
฿0.1620518702
|1 MEMDEX / TWD
NT$0.1549836002
|1 MEMDEX / CHF
Fr0.0042880838
|1 MEMDEX / HKD
HK$0.0366607604
|1 MEMDEX / MAD
.د.م0.0473102872