Memecoin Supercycle (SUPR) Nedir?

What is $SUPR? 🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together. Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds. More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎 The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Memecoin Supercycle (SUPR) Kaynağı Resmi Websitesi