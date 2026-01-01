Bugünkü Memeputer Fiyatı

Bugünkü Memeputer (MEMEPUTER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,58 değişim gösterdi. Mevcut MEMEPUTER / USD dönüşüm oranı MEMEPUTER başına -- şeklindedir.

Memeputer, şu anda piyasa değeri açısından $ 294.424 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 835,05M MEMEPUTER şeklindedir. Son 24 saat içinde MEMEPUTER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00386168 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEMEPUTER, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%45,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Memeputer (MEMEPUTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 294,42K$ 294,42K $ 294,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 294,42K$ 294,42K $ 294,42K Dolaşım Arzı 835,05M 835,05M 835,05M Toplam Arz 835.049.740,7184515 835.049.740,7184515 835.049.740,7184515

