Bugünkü Memory Fiyatı

Bugünkü Memory (MEM) fiyatı $ 0,01220362 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut MEM / USD dönüşüm oranı MEM başına $ 0,01220362 şeklindedir.

Memory, şu anda piyasa değeri açısından $ 917.334 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 75,17M MEM şeklindedir. Son 24 saat içinde MEM, $ 0,01210082 (en düşük) ile $ 0,01231127 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,120607 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0119568 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEM, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde +%0,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Memory (MEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 917,33K$ 917,33K $ 917,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,20M$ 12,20M $ 12,20M Dolaşım Arzı 75,17M 75,17M 75,17M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Memory piyasa değeri $ 917,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEM arzı 75,17M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,20M.