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Meridian MST Fiyatı (MST)

USD

Meridian MST (MST) Canlı Fiyat Grafiği

$0.141303
$0.141303$0.141303
-2.90%(1D)

Bugünkü Meridian MST (MST) Fiyatı

Bugün için canlı Meridian MST (MST) fiyatı, 0.141303 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.25M USD. MST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meridian MST Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 360.63 USD
- Gün içindeki Meridian MST fiyat değişimi -2.97%
- Dolaşımdaki arz: 8.86M USD.

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USD Bazında Meridian MST (MST) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Meridian MST / USD fiyat değişimi, $ -0.0043264071488886.
Son 30 gün içerisinde, Meridian MST / USD fiyat değişimi, $ +0.0222766016.
Son 60 gün içerisinde, Meridian MST / USD fiyat değişimi, $ +0.1437165117.
Son 90 gün içerisinde, Meridian MST / USD fiyat değişimi, $ +0.06406219550941332.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0043264071488886-2.97%
30 Gün$ +0.0222766016+15.77%
60 Gün$ +0.1437165117+101.71%
90 Gün$ +0.06406219550941332+82.94%

Meridian MST (MST) Fiyat Analizi

En güncel Meridian MST fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.137973
$ 0.137973$ 0.137973

$ 0.14563
$ 0.14563$ 0.14563

$ 0.253883
$ 0.253883$ 0.253883

--

-2.97%

-25.53%

Meridian MST (MST) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 360.63
$ 360.63$ 360.63

8.86M
8.86M 8.86M

Meridian MST (MST) Nedir?

We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.

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Meridian MST (MST) Kaynağı

Resmi Websitesi

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MST Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MST / AUD
A$0.22749783
1 MST / GBP
0.11445543
1 MST / EUR
0.13706391
1 MST / USD
$0.141303
1 MST / MYR
RM0.6358635
1 MST / TRY
5.01343044
1 MST / JPY
¥22.26228765
1 MST / RUB
14.51747022
1 MST / INR
12.2368398
1 MST / IDR
Rp2,316.44225232
1 MST / PHP
8.27470368
1 MST / EGP
￡E.7.1358015
1 MST / BRL
R$0.86053527
1 MST / CAD
C$0.20206329
1 MST / BDT
17.07788058
1 MST / NGN
218.39650377
1 MST / UAH
5.9912472
1 MST / VES
Bs7.489059
1 MST / PKR
Rs39.3811461
1 MST / KZT
75.04037118
1 MST / THB
฿4.90180107
1 MST / TWD
NT$4.67289021
1 MST / CHF
Fr0.12858573
1 MST / HKD
HK$1.09933734
1 MST / MAD
.د.م1.42009515